Klimaneutral bis 2040: Neu-Ulm steht vor einem echten Kraftakt

Die Stadt Neu-Ulm will mithilfe der Bürgerinnen und Bürger ein Klimaschutzkonzept erarbeiten. Jetzt fand die Auftaktveranstaltung statt.

Plus Neu-Ulm will bis 2040 klimaneutral werden und die Bürgerschaft bei der Konzepterarbeitung mit einbinden. Der Auftakt dazu gerät aber allzu theoretisch.

Von Thomas Vogel

Nach zwei Stunden geballter Theorie war die Luft so langsam raus im Johannessaal, wo am Montagabend eine Reihe von Experten den Klimawandel, seine Folgen für die Stadt, die bisherigen Maßnahmen und die im Raum stehenden Strategiepapiere im Schnelldurchlauf durchdeklinierten. „Wir hören viel zu viel Theorie, viel zu viel über Szenarien. Ich möchte mehr Fakten“, brachte ein Teilnehmer seinen Unmut vor.

Bürger wünschen sich konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern die durchaus gut besuchte Veranstaltung bereits wieder verlassen. Wer nicht bereits mitten in der Materie steckt, war vor allem durch den letzten Beitrag vermutlich heillos überfordert. Darin stellte ein Vertreter der Firma Energie Projects die aktuelle Energie- und Treibhausbilanz der Stadt vor, verzettelte sich nach Ansicht von Teilnehmenden aber in allzu vielen Details und in einer überfrachteten Präsentation, die außerdem bei zu kleiner Schrift kaum lesbar war. Um Laien von dem komplexen Thema einzunehmen, wäre eine zugespitzte Zusammenfassung vermutlich ausreichend gewesen und eine gedruckte Handreichung sehr sinnvoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

