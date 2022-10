Knall am Bahnhof: E-Scooter auf Oberleitung geworfen – Zugstrecke gesperrt

In der Nacht kommt es am Bahnhof in Neu-Ulm zu lauten Knallgeräuschen. Offenbar ist ein E-Scooter auf eine Oberleitung geworfen worden. Die Zugstrecke wurde gesperrt.

Am Bahnhof in Neu-Ulm wurde in der Nacht zum Freitag wohl ein E-Scooter auf eine Oberleitung geworfen. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Wer für die Tat verantwortlich ist, war zunächst unklar. Der Täter flüchtete unerkannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.40 Uhr. Ein erster Mitteiler habe dem Notruf gesagt, im Bereich der Glacis-Galerie mindestens drei Knallgeräusche wahrgenommen zu haben. Einen Brand oder gar Rauch habe er aber nicht gesichtet. Mehrere Polizeistreifen machten sich daraufhin auf den Weg dorthin. Zwischenzeitlich habe sich ein weiterer Mitteiler bei der Polizei gemeldet. Er will einen Blitz im Bereich des Bahnhofs gesehen haben. Eine Nachfrage bei der Bahn habe ergeben, dass es zu einem Kurzschluss an der Oberleitung kam.

Blitz am Bahnhof Neu-Ulm: E-Scooter auf Oberleitung geworfen

Vor Ort hätten Beamte dann festgestellt, dass tatsächlich eine Oberleitung beschädigt wurde und ins Gleisbett hing. Der Bereich sei daraufhin abgesperrt und die Leitung vom Strom getrennt worden. Zudem fanden die Ermittler in unmittelbarer Nähe einen angeschmorten E-Scooter. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Knallgeräusche auf eine elektrische Entladung zurückzuführen sind.

Wie hoch der angerichtete Schaden sei, muss noch geklärt werden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Zum Zeitpunkt des Geschehens sei kein Zug im Bahnhof gewesen.

Knall am Bahnhof Neu-Ulm: Zugstrecke nach Kempten bis Freitagmorgen gesperrt

Der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke zwischen Neu-Ulm und Kempten musste eingestellt werden. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter gab die Deutsche Bahn gegen 6.50 Uhr bekannt, dass die Reparatur an der Oberleitung beendet ist. In der Folge könne es aber noch zu weiteren Einschränkungen kommen, hieß es. Die Bundespolizei in Augsburg übernimmt nun die Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (krom)