Neu-Ulm

vor 17 Min.

Kneipen-Betreiber nach Bluttat am Donaucenter: "Den Gast kennt keiner"

Spezialisten der Polizei sichern am Morgen nach der Bluttat in der Bingo-Kneipe in Neu-Ulm Spuren. Das Blut ist noch deutlich sichtbar.

Plus Bewaffnet mit einem Samuraischwert soll ein 28-Jähriger im "Bingo" in Neu-Ulm wohl wahllos Gäste angegriffen haben. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Das Blut vor der Bingo-Kneipe am Donaucenter in Neu-Ulm ist auch Stunden nach der brutalen Tat noch deutlich sichtbar. Die Spur zieht sich über mehrere Meter vom Lokal in Richtung Donau. Durch die weit offen stehende Eingangstür zur "Kleinen Kneipe" sind vor den Barhockern weitere Blutlachen unzweifelhaft zu erkennen. Am späten Mittwochabend soll hier ein 28-Jähriger wahllos und ohne ersichtlichen Grund mit einem Samuraischwert um sich geschlagen haben. Insgesamt drei Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer, ein anderer schwebt in Lebensgefahr.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen