Kneipenbesuch endet blutig: Wer hat den 24-Jährigen geschlagen?

Mit Freunden verlässt ein 24-Jähriger eine Neu-Ulmer Kneipe und wird in der Innenstadt von einem Unbekannten abgepasst und attackiert. Wer hat etwas mitbekommen?

Ein 24-Jähriger ist am Wochenende in der Neu-Ulmer Innenstadt attackiert und verletzt worden. Im Verdacht steht ein bislang unbekannter Mann, mit dem er wohl zuvor in einer Neu-Ulmer Kneipe in Streit geraten war. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Der Vorfall wurde nach Angaben der Polizei erst am Dienstag zur Anzeige gebracht, soll sich aber bereits in der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag ereignet haben. Wie der Geschädigte angegeben haben soll, befand er sich zunächst in einer Kneipe. Dabei sei er mit einem Mann, dessen Namen er nicht nennen konnte, in einen verbalen Streit geraten.

Nach Streit in der Kneipe in Neu-Ulmer Innenstadt ins Gesicht geschlagen

Aufgrund des Streits sei jener Unbekannte durch den Wirt aus der Gaststätte verwiesen worden. Auch der 24-Jährige habe einige Zeit später mit Freunden das Lokal verlassen, soll dabei aber von jenem unbekannten Kontrahenten offenbar in der Innenstadt abgepasst worden sein.

Der Mann soll auf ihn zugegangen sein und ihn am Hals gepackt haben. Danach soll er mit seinem Kopf in dessen Gesicht geschlagen haben. Durch den Angriff brach beim 24-Jährigen ein Zahn ab, und er erlitt eine Platzwunde. Die Polizei oder ein Rettungswagen wurden aber nicht verständigt, der Geschädigte begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu nun die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0731/8013-0 entgegengenommen. (AZ)