Körperverletzung in Asylbewerberunterkunft: Bewohnerinnen geraten in Streit

In der Küche einer Asylbewerberunterkunft kommt es zum Streit zwischen zwei Bewohnerinnen. Eine schaltete auch noch ihren Ehemann mit ein.

In einer Asylbewerberunterkunft in Neu-Ulm ist es am Mittwochmittag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam es zunächst zwischen zwei Bewohnerinnen der Unterkunft in einer Gemeinschaftsküche zu einem Streit. Der eskalierte und es kam zu Handgreiflichkeiten.

Die zunächst Geschädigte rief daraufhin ihren Ehemann hinzu, der die Angreiferin ebenfalls noch anging. Die beiden Damen wurden durch die jeweiligen körperlichen Übergriffe leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen der wechselseitigen Körperverletzungen gegen die Beteiligten aufgenommen. (AZ)