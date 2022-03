Darum lehnt die Stadt Neu-Ulm einen Stoffwindel-Zuschuss ab

Plus Ob Stoffwindeln besser sind als Plastikwindeln, ist umstritten. Neu-Ulmer Stadträte haben jetzt über einen Zuschuss für Familien entschieden, die auf Mehrweg setzen.

Bis zu eineinhalb Tonnen Restmüll können im Laufe der Jahre zusammenkommen, wenn Eltern ihr Kind mit Einwegwindeln wickeln. Viele junge Familien setzen deshalb auf Stoffwindeln, die wiederverwendbar sind. Etwa 100 Kommunen in Deutschland, darunter die Städte Ingolstadt, Kempten und Augsburg, zahlen einen Zuschuss für die Anschaffung von Mehrwegwindeln. Nun hat die Stadt Neu-Ulm über einen solchen Antrag abgestimmt.