Komplette Radsätze von mehreren Neuwagen eines Autohauses gestohlen

Unbekannte haben es auf die Räder von mehreren Neuwagen eines Autohauses in Neu-Ulm abgesehen. Der Schaden ist erheblich. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

An mehreren Neuwagen eines Autohauses sind in Neu-Ulm komplette Radsätze abmontiert und entwendet worden. Laut Polizei entstand insgesamt ein erheblicher Sachschaden, da die Fahrzeuge durch unfachmännisches Aufbocken beschädigt wurden.

Die Tat soll sich im Zeitraum von Montag, 21. März, 13 Uhr, bis Dienstag, 22. März, 8.15 Uhr, in einem Parkhaus in der Borsigstraße ereignet haben. An sieben Neufahrzeugen seien die Radsätze gestohlen worden. Dazu seien die Autos auf Pflastersteinen aufgebockt worden. An einem Fahrzeug wurde auch die Heckscheibe eingeschlagen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)