Die Fronten scheinen verhärtet: Konflikt um Grünfläche hinter dem Mietshaus geht weiter

Der Konflikt um eine Grünfläche hinter einem Mietshaus in der Neu-Ulmer Eckstraße ist noch immer nicht geklärt. Wie berichtet, kümmern sich zwei Senioren schon seit Jahren um das eingezäunte grüne Fleckchen und haben in der Zeit auch Bäumchen und Büsche gepflanzt, eine Beleuchtung angebracht, Blumentöpfe und auch ein kleines Gewächshaus aufgestellt. Doch der Vermieter, die Wohnungsgenossenschaft der Eisenbahner Schwaben mit Sitz in Augsburg, fordert sie nun auf, alles sofort zu entfernen.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mietshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis