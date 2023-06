Konzert in der Ratiopharm Arena: Filmmusik im großen Stil

Die Londoner Produktion "The Music of Hans Zimmer & John Williams" geht auf Deutschlandtournee. Im März 2024 werden die weltbekannten Melodien auch in Neu-Ulm zu hören sein. Der Vorverkauf beginnt.

Wer kennt sie nicht, Klassiker wie "Der weiße Hai", "ET", "König der Löwen", "Fluch der Karibik" oder "Schindlers Liste". Alle diese Welterfolge haben eines gemeinsam: Die Filmmusik wurde von Hans Zimmer oder John Williams komponiert. Hits, wie dafür geschaffen, live vor Publikum präsentiert zu werden. "The Music of Hans Zimmer & John Williams" sorgt mit mehr als 60 Musikerinnen und Musikern sowie einer beeindruckenden Lasershow für emotionsgeladene Momente. Als Solistin ist Violinistin Bogdana Pivnenko, auch als „ukrainischer Paganini“ bekannt, dabei. Nach der Premiere in London war die Show in Singapur, Brüssel, Rotterdam und Genf zu Gast, nun kommt sie erstmals nach Deutschland und Österreich - und am 22. März kommenden Jahres sogar nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena. Tickets gibt es ab sofort.

Durch den Abend führt der Filmbewunderer und Moderator Max Moor (ttt - titel thesen temperamente). Die Melodien von Hans Zimmer und John Williams sind zu zeitlosen Klassikern geworden. Von Zimmers wechselhaftem Lebenslauf ahnen allerdings die wenigsten Filmzuschauer: Insgesamt wurde Zimmer in Deutschland und der Schweiz wegen Disziplinverstößen von acht Schulen verwiesen. Eine akademische musikalische Ausbildung durchlief er nicht. Er wurde Anfang der 1990er-Jahre vor allem wegen seiner innovativen Kombination von Orchester- und Synthesizer-Klängen bekannt. Mit Ridley Scotts "Black Rain" und Ron Howards "Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen" schuf er einen neuartigen Stil, Actionfilme zu vertonen. Die Stilistik, die grob auf einem mächtigen Hauptthema, rhythmischen Action-Motiven und behutsameren Passagen für die Hauptfiguren basiert, findet sich in zahlreichen späteren Filmmusiken wieder. 2018 wurde Hans Zimmer zum elften Mal für einen Oscar nominiert.

John Williams, 1932 in New York geboren, gilt als der Lieblingskomponist von Steven Spielberg und George Lucas, komponierte unter anderem für "Stars Wars" und "Harry Potter". Bereits im Alter von drei Jahren erlernte er das Notenlesen, 1951 schrieb er seine erste Klaviersonate. In den folgenden Jahren arbeitete er auch für das US-Fernsehen und für Hollywood, und das mit Erfolg. John Williams wurde 53 Mal für den Oscar nominiert (ein Rekord), fünf gewann er; dazu einige Emmys, Golden Globes und Grammys. (AZ)

Karten: Tickets gibt es unter www.cofo.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.