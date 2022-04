Konzerte im Glacis und auf der Caponniere: Neu-Ulm stellt Kulturprogramm vor

Nach zwei Jahren Corona-Pause mit abgespecktem Programm geht die Stadt Neu-Ulm wieder in die Vollen. Mehr als 40 Veranstaltungen sind geplant.

Auch die Stadt Neu-Ulm wagt es wieder: In diesem Sommer wird es nach zweijähriger Pandemiepause wieder das traditionelle Kulturprogramm der Stadt geben. Los geht es schon sehr bald, und zwar am Samstag, 30. April. Die Freiwillige Feuerwehr stellt den Maibaum auf und der Rock in den Mai kann beginnen. Das Konzert mit der Stadtkapelle und den Bands TwoGenerations und Cry'Sis ist dabei nur die Erste von mehr als 40 geplanten Veranstaltungen.

Von Mai bis September ist im Glacis und in der Caponniere 4 wieder einiges geboten. Mareike Kuch, Leiterin der Abteilung Bildung, Kultur, Sport und Freizeit bei der Stadt Neu-Ulm und verantwortlich für das Kulturprogramm, freut sich sichtlich auf diesen Sommer. "Wir können endlich wieder die große Bühne im Glacis bespielen. Jetzt hoffe ich, dass auch unsere treuen Besucher zurückkehren", sagte sie bei der Vorstellung des diesjährigen Kulturprogramms im Rathaus.

Erste Konzerte im Rahmen des Neu-Ulmer Kulturprogramms schon am 8. Mai

Wie vor Pandemiebeginn wird es wieder die bekannten Sonntagskonzerte im Glacis geben. "Es ist uns ein Anliegen, dass die lokalen Vereine dabei sind und dass alle Stadtteile vertreten sind", so Kuch. Das ist heuer wieder gelungen. Das erste Sonntagskonzert findet am 8. Mai ab 11 Uhr statt. Auf der Bühne stehen die Chorgemeinschaft Sängertreu Frohsinn Neu-Ulm, die Sängergesellschaft Neu-Ulm und die Stadtkapelle. Ein bisheriges Highligt fehlt aber: Das Glacis-Konzert der Ulmer Philharmoniker sucht man vergebens im Programmplan, was auch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bedauert. Kulturamtsleiterin Kuch: "Wir sind da den Konsolidierungsmaßnahmen des Ulmer Theaters zum Opfer gefallen. Das ist ein großer Schmerz." Bürgermeisterin Albsteiger hat noch Hoffnung, dass die Open-Air Konzerte der Ulmer Philharmoniker im Glacispark nicht für immer ausgesetzt sind.

Was es wieder geben wird ist die Jazz-Reihe auf der Caponniere, die künftig abends und nicht mehr zur heißesten Mittagszeit stattfinden soll. Am Sonntag, 8. Mai, 19 Uhr gibt es dort das erste Konzert der Saison mit dem Quintett JazzBreak. Außerdem wird es zwei Kunstausstellungen in der Caponniere geben. Auch der Museumshof wird wieder zur Veranstaltungslocation. Am 23. Juli findet dort das erste Konzert dieser Open-Air-Saison mit dem Kammerchor der Petruskirche statt.

Kultur auf der Straße findet am 20. und 21. August in Neu-Ulm statt

Ebenfalls wieder stattfinden soll das Festival Kultur auf der Straße, wie zuletzt zum Stadtjubiläum über zwei Tage und zwar am 20. und 21. August. Die Innenstadt zwischen Petrusplatz und Rathausplatz soll mit Straßenkunst, Livemusik, Kultur und einer Vielzahl an Streetfoodständen zum Leben erweckt werden. Komplettiert wird das Neu-Ulmer Kulturprogramm durch die Reihe "Literatur unter Bäumen", die vom 1. bis 3. September auf dem Schwal veranstaltet werden soll.

Einen genauen Überblick über die Vielzahl der Veranstaltungen will die Stadt mit Flyern geben, die an die Neu-Ulmer Haushalte verteilt werden. Auch das eine kleine Neuerung nach der Pandemie.