Geschäftsführer im Interview: Wie der Neustart in der Ratiopharm Arena läuft

Plus Lange Zeit litt die Ratiopharm Arena unter den Corona-Beschränkungen. Nun beginnt das Veranstaltungsprogramm wieder. Richard King über die aktuellen Herausforderungen.

Von Dagmar Hub

Der Sport in der Arena hatte ja bereits begonnen. Nun konnten Sie auch mit den ersten Kulturveranstaltungen starten. Wie viele Zuschauer dürfen in die Arena, und wie ist es mit Gastro und Abstandsregeln?



Richard King: Leider gelten nicht für alle Veranstaltungen die gleichen Regeln. Es wird immer noch in Kultur- und Sportveranstaltungen unterschieden, in der Regel sind die Kapazitätsgrenzen bei Kulturveranstaltungen höher. Alkohol darf beispielsweise nur bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern ausgeschenkt werden. Ein weiteres Problem sind die noch immer je Bundesland unterschiedlichen Regelungen. Aus diesem Grund müssen oft ganze Tourneen verschoben werden, weil es schlicht nicht planbar ist.

