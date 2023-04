Neu-Ulm

Kostenexplosion: Stadtverwaltung verkalkuliert sich bei Unterkunft für Obdachlose

Der Neubau des Nuißlheims, der Unterkunft für Obdachlose in Neu-Ulm, wird viel teurer als erwartet. Daran entzündet sich Kritik von Stadträten.

Plus Preissteigerungen bei Bauprojekten sind Alltag. Aber was beim Neubau des Nuißlheim passiert, lässt Stadträte ratlos zurück. Die Rede war von Vertrauensverlust in die Stadtverwaltung.

Der Neubau einer Obdachlosenunterkunft macht Probleme: Die Mehrkosten sind erheblich. In einzelnen Gewerken offenbar um 100 Prozent über dem, was veranschlagt wurde. Von einem "massiven Vertrauensverlust in die Verwaltung" sprach etwa CSU-Stadtrat Thomas Ott im Finanzausschuss, als die Zahlen vorgestellt wurden.

Zähneknirschend stimmte der Ausschuss einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 830.000 Euro zu. Damit nicht genug: Aufgrund fälliger Rechnungen wurden im März in einem ersten Schritt bereits 330.000 Euro zusätzlich überwiesen.

