Kostenloses Akkordeonkonzert im Edwin Scharff Haus

Am Freitag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr gibt Igor Omelchuk, Dozent für Akkordeon an der Neu-Ulmer Musikschule, im Kleinen Saal des Edwin-Scharff-Hauses bei freiem Eintritt ein Konzert im Rahmen der Exzellenz-Reihe der Musikschule. Omelchuk, geboren 1979 in der Ukraine, entdeckte als Achtjähriger seine Leidenschaft für das Akkordeonspiel und studierte an der Nationalen Universität der Künste in Charkiv. 2006 setzte er sein Studium am Konservatorium in Trossingen fort, wo er sich sowohl der klassischen Literatur als auch dem Jazz widmete.

Das ist die Exzellenzreihe der Neu-Ulmer Musikschule

Mit der neuen Exzellenzreihe hat die Musikschule Neu-Ulm 2025 eine Konzertreihe gestartet, die den künstlerischen Reichtum ihrer Lehrkräfte ins Rampenlicht rücken will. Im kleinen Saal des Edwin-Scharff-Hauses präsentieren Dozentinnen und Dozenten der Musikschule ihre Kunst auf höchstem Niveau. Den Auftakt machte im Februar 2025 Pianist Peter Triebelhorn, dessen Klavierabend mit 200 Zuhörern den Kleinen Saal komplett füllte. Danach begeisterte das Molina-Guitar-Duo mit einem Gitarrenabend, gefolgt vom Celloquartett unter Leitung von Raphael Gaspar, das mit warmem Klang und packender Ensemblekunst überzeugte. Den Abschluss der Reihe für dieses Jahr bildet nun das Solokonzert des Akkordeonisten Igor Omelchuk.

Das Format wird 2026 fortgesetzt; die Musikschule Neu-Ulm möchte neue Akzente im Konzertleben der Region setzen.