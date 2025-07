Kritik am Standort für neuen Blitzer in Neu-Ulm: „Das ist der Hohn, unfassbar“

Die Stadt Neu-Ulm hat in der vergangenen Woche zwei neue Blitzeranlagen in Betrieb genommen. Eine mobile Anlage, die, in einem Fahrzeug verbaut, fast überall entlang der Straßen im Stadtgebiet eingesetzt werden kann (205.000 Euro). Sowie zwei stationäre Blitzersäulen in der Memminger Straße auf Höhe des Wohngebiets Wiley für 138.000 Euro. An diesem Standort gibt es jedoch Kritik. „Das ist der Hohn, unfassbar“, sagt ein Anwohner der Memminger Straße.

