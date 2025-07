Künftige Braut und ihre Freundinnen werden zu Diebinnen

Ein Junggesellinnenabschied in einer örtlichen Veranstaltungshalle in der Lessingstraße hat am frühen Freitagabend eine unerwartete Wendung genommen, als eine Geldbörse auf einem Tisch entdeckt wurde, teilt die Polizei mit. Die Geldbörse lag dort unbeaufsichtigt und war wohl zu verlockend für die feiernden Frauen, die die Geldbörse kurzerhand vom Fundort entwendeten. Der Eigentümer der Geldbörse verständigte umgehend die Polizei, welche daraufhin die Ermittlungen aufnahm. Noch in der Nacht hatte die Polizei die Gruppe gefunden. Die beteiligten Personen zeigten sich geständig und räumten den Diebstahl ein. Die künftige Braut, sowie ihre Begleiterinnen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, teilt die Polizei mit. (AZ)

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geldbörse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis