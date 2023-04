Künstler Marcel Große lässt Menschen in Neu-Ulm unbemerkt Barrieren aufbauen

Plus Bei der Installation an der Donau löschen Autofahrer und Passantinnen das Licht von Leuchtstoffröhren – weil sie sich bewegen. Dahinter steckt eine Botschaft.

Wer am Freitag oder Samstag zwischen 20 Uhr und Mitternacht auf der Ulmer Seite der Gänstorbrücke unterwegs war, hat womöglich gar nichts bemerkt. Höchstens war er oder sie etwas irritiert, weil von irgendwoher ein leichtes Flackern kam. Wer allerdings auf der östlichen Seite die Brücke passierte, wurde nachhaltig auf die Leuchtstoffröhren-Installation "Barriere" von Marcel Große aufmerksam.

Die Installation bildet den Abschluss seines Programmzyklus "Unboxing Realities", der in Zusammenarbeit mit der kleinen Neu-Ulmer Galerie Putte entstanden ist und auf ein Jahr angelegt war. Bei der Installation, die bis Donnerstag, 11. Mai, in leicht abgewandelter Form im Schaufenster der Putte zu sehen ist, geht es um Barrieren, die es überall gibt, und um Kommunikation. Genauer gesagt: um gestörte, hier unterbrochene Kommunikation.