Künstler Max Erbacher will Ihr Freund sein

Der Wert der Freundschaft ergründet Künstler Max Erbacher in einer Performance ab dem 7. Oktober. Jeder, der will, kann für einen Tag sein Freund sein.

Spontan das Telefon zücken, einen Freund oder eine Freundin anrufen, sich kurzfristig verabreden – das machen wohl die wenigsten von uns. Zumindest nicht mehr so häufig wie in der Vergangenheit, laden doch Messenger-Dienste heutzutage dazu ein, sich eher mehrfach über Sprach- und Textnachrichten auszutauschen. Manchmal vergehen so Tage oder auch Wochen, bis Ort und Zeitpunkt eines Treffens endlich vereinbart sind. Nicht so bei Max Erbacher. Der in Rosenheim lebende Künstler, der sich mit Performances und überraschenden Interventionen im Stadtraum einen Namen gemacht hat, bietet sich vom 7. bis 10. Oktober als "Dein Freund in Neu-Ulm" an – und dies eben auch ganz spontan und ohne Termindruck.

Aktionen des Künstlers sind aktuell auch in der Ausstellung "Außenräume – Innensichten. Projekte, Ideen und Fragen zum öffentlichen Raum" im Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm zu sehen. Mit dem Museum bringt er nun seine Aktion "HEUTE BIN ICH DEIN FREUND/ TODAY, I AM YOUR FRIEND" nach Neu-Ulm. Auf Aushängen in der Stadt macht Erbacher den Bürgerinnen und Bürgern ein Freundschaftsangebot. Jeder darf ihn einfach anrufen. Außerdem wurde ein kleiner Laden als "Callcenter" angemietet. Auch für die Laufkundschaft gilt sein Angebot. Wo genau in der Neu-Ulmer Innenstadt Erbacher auf Kundschaft beziehungsweise Freundinnen und Freunde warten, wird nicht verraten. Es gilt, die Augen offen zu halten. Max Erbacher hat seine Freundschaftsaktion bereits in anderen Städten erprobt, darunter Shanghai und Bengaluru (Indien). (AZ)

Info: Die Ausstellung "Außenräume – Innensichten" ist noch bis zum 13. November im Edwin-Scharff-Museum zu sehen.