"Kultur auf der Straße": Das hat das Programm für 2023 zu bieten

Ein buntes, fröhliches und ausgelassenes Straßenkulturfestival ist das Ziel der kommenden Ausgabe "Kultur auf der Straße" in Neu-Ulm.

Bald ist es soweit: Die fünfte Auflage von "Kultur auf der Straße" startet in Neu-Ulm. 30 internationale Straßenkünstlerinnen und -künstler hat Mareike Kuch, Leiterin der Abteilung Bildung, Kultur, Sport und Freizeit, fürs Wochenende vom 19. und 20. August nach Neu-Ulm eingeladen - und wünscht sich, dass der Zuspruch von begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern bei den Darbietungen in der Innenstadt ähnliche groß sein wird wie im vergangenen Jahr.

Neu-Ulm lebt - auf vielen Plätzen

Rathausplatz, Ludwigstraße, Friedenstraße, Johannesplatz und der Schwal werden wieder die - autofreie - Bühne für die Künstlerinnen und Künstler sein, die aus verschiedenen europäischen Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich, aber auch aus deutschen Städten nach Neu-Ulm kommen werden. Auch aus der südlichen Hemisphäre werden Akteure vertreten sein. Da dort gerade Winter ist, sind viele Straßenkünstler aus Südamerika und Australien gerade auf Tour durch europäische Städte.

Anfragen habe sie deshalb schon früh bekommen, erzählt Mareike Kuch. Für sie ist "Kultur auf der Straße" ein absolutes Lieblingsprojekt in Neu-Ulm. Zwar bleibt bis zum Festivalwochenende noch einiges zu tun, aber ihre Vorfreude wächst mit jedem Tag. Bleibt noch der Risikofaktor Wetter: Aktuell sind die Prognosen für das Straßenkunstfestival sommerlich-sonnig, aber auch falls es regnen sollte, würde nicht abgesagt. Nur einzelne Acts können bei schlechtem Wetter ins Wasser fallen, so wie beim Auftakt im vergangenen Jahr.

Die Kreativen sind auf Spenden angewiesen

Mareike Kuch hofft, dass sich das Prinzip Hutgage beim Publikum stärker durchsetzt. Denn die Künstlerinnen und Künstler bekommen von der Stadt Neu-Ulm Anreise, Unterkunft und Verpflegung bezahlt, ihr Einkommen ist das, was die Zuschauer in den Hut geben, besonders wenn es gefallen hat. Eintritt kostet das Straßenkunstfestival deshalb nicht. Mit einigen Künstlern wird es ein Wiedersehen geben - etwa 25 bis 30 Prozent waren beim letzten Mal auch mit von der Partie, ein weitaus höherer Prozentsatz sind aber bewusst eingeladene Künstler, die noch nicht in Neu-Ulm waren. Denn die Mischung aus Neuem und Vertrautem macht einen großen Reiz des Festivals aus, davon ist Kuch überzeugt.

Los geht es am 19. August um 14 Uhr, an diesem Tag läuft das Festval bis 23 Uhr. Am 20. August öffnet es bereits um 12 Uhr und geht bis 21 Uhr.

