Kultur auf der Straße: Diese Straßenkünstler überzeugen Publikum und Jury

Lokal Es war wieder ein buntes Programm auf den Straßen Neu-Ulms geboten. Warum es neben Jury- und Publikumspreis eine spontane Sonder-Auszeichnung für ein Musikerduo gab.

Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer waren gekommen, um sich von Artistinnen, Clowns und Musikern auf den Straßen Neu-Ulms verzaubern zu lassen. 2017 fand das Festival erstmals statt und hat sich inzwischen einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt gesichert. Auch heuer überzeugten die Straßenkünstlerinnen und -künstler das Publikum mit einer vielfältigen Mischung. Seifenblasen begeisterten nicht nur die kleinen Besucher, waghalsige Tricks auf meterhohen Einrädern lassen den Atem stocken und Clowns mit einem Hang zu absurder Komik bringen die Menge zum Lachen.