Kultur auf der Straße in Neu-Ulm: Diese Aktionen sind 2022 geboten

Die vierte Auflage des beliebten Neu-Ulmer Straßenkunstfestivals findet bald weider statt. 18.000 Menschen kamen beim letzten Mal.

"Kultur auf der Straße" ist zurück. Nach zweijähriger Corona-Pause findet das Neu-Ulmer Straßenkunstfestival endlich wieder statt – und zwar wieder zwei Tage lang. Am 20. und 21. August verwandelt sich die Neu-Ulmer Innenstadt einmal mehr in eine große Bühne für Musiker, Artisten, Zauberkünstlerinnen, Theatermacher und viele mehr.

Bei aller Vorfreude auf zwei Tage voller spannender Auftritte – die Corona-Pandemie wirkt nach. Organisatorin Mareike Kuch, bei der Stadt Neu-Ulm verantwortlich fürs Kulturprogramm, sagt: "Man merkt bei manchen Künstlerinnen und Künstlern schon ein gewisses Zögern." Manchem ist ein festes Engagement mit sicherer Bezahlung doch lieber als ein Straßenfestival, bei dem alle Einnahmen durch Hutgage ersammelt werden müssen.

18.000 Besucher kamen beim letzten Straßenkunstfestival in Neu-Ulm

Nichtsdestotrotz seien wieder zahlreiche talentierte Teilnehmer dabei. Mareike Kuch verspricht ein buntes, facettenreiches Programm. Vor allem werde es wieder sehr international: Aus Kanada, Australien, Belgien und dem weiteren europäischen Ausland kommen die Künstlerinnen und Künstler nach Neu-Ulm zur vierten Auflage von "Kultur auf der Straße". Bewährt hatte es sich beim letzten Festival vor Corona, die Dauer von einem auf zwei Tage auszudehnen. Rund 18.000 Menschen waren 2019 gekommen. So werden die Straßenkünstler in diesem Jahr die Neu-Ulmer Innenstadt zwischen Rathausplatz und Petrusplatz für ein ganzes Wochenende bevölkern. Kuch hofft nun, dass es nicht doch zu coronabedingten Ausfällen unter den Künstlerinnen und Künstlern kommt. Aktuell sehe es jedoch gut aus.

Das Konzept des Straßenkunstfestivals blieb im Wesentlichen gleich: Zugucken ist für das Publikum grundsätzlich erst mal kostenlos. Wem es gefällt, der darf (beziehungsweise sollte) gern ein paar Münzen – oder auch mal einen Schein – in den Hut oder Gitarrenkoffer werfen. An den Getränkeständen kann man seine Scheine auch in Münzgeld wechseln. Eine feste Gage bekommen die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler nicht. Sie haben jedoch die Chance auf Preisgelder: Drei Jurys sind unterwegs und bewerten die Auftritte in den Kategorien Musik, Straßentheater-Ensemble und Straßentheater-Solo. Dem Gewinner winkt jeweils ein Preisgeld von 1000 Euro.

Das Publikum votet bei "Kultur auf der Straße" für seinen Liebling

Mit 500 Euro ist der Publikumspreis dotiert. Die Festivalbesucherinnen und -besucher können sich an den Gastroständen Stimmzettel abholen und diese bis Sonntagabend, 18 Uhr, dort auch wieder abgeben. Das Abstimmen kann sich lohnen. Denn unter allen, die beim Publikumspreis mitgevotet haben, werden Tageskarten für das Donaubad inklusive Eintritt für die Sauna verlost.

Natürlich werde nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine kulinarische Vielfalt geboten, versprechen die Veranstalter. Foodtrucks bieten von schwäbischen Spezialitäten über klassisches Streetfood mit Burgern und Pommes auch vegane und vegetarische Speisen an. Und auch an den Nachtisch wurde gedacht.

"Kultur auf der Straße" fand zum ersten Mal 2017 statt. Inzwischen hat sich die Veranstaltung etabliert und ist längst kein Geheimtipp mehr.

Termin: Das Festival "Kultur auf der Straße" findet am Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, in der Neu-Ulmer Innenstadt statt.