Kultur Casino startet Literaturreihe in der Bücherei Neu-Ulm

Vier Wochen lang gibt es in Neu-Ulm jeden Mittwoch Lesungen regionaler Autoren und einer Autorin. Am 1. Juni geht es los.

Das Kultur Casino startet eine neue Veranstaltungsreihe. Statt Konzerten gibt es Literatur von regionalen Autoren und einer Autorin. Am 1. Juni geht es im Innenhof der Neu-Ulmer Stadtbücherei los, die aktuell in ihrem Ausweichquartier in der Steubenstraße zu finden ist. An vier aufeinanderfolgenden Mittwochen gibt es dann jeweils eine Stunde unterschiedliche Texte unter dem Motto "Schreiben – Lesen – Hören" zu erleben.

Jeden Mittwoch eine Lesung

Den Auftakt macht Österreicherin Sibylle Schleicher, die von 2001 bis 2015 am Theater Ulm engagiert war und seither freischaffend in Ulm tätig ist. Sie liest aus ihren Romanen und Gedichten. Thema ihrer Lesung: Und jedem Anfang wohnt ein Ende inne.

Am folgenden Mittwoch, 8. Juni, stellt Albert Hefele seine satirischen Texte vor: die Dias des Nachbarn und andere Katastrophen. Hefele war und ist seit langen Jahren freier Mitarbeiter diverser Printmedien, unter anderem Titanic, Taz, FAZ, Süddeutsche Zeitung. Der gebürtige Allgäuer landete vor langer Zeit der Liebe wegen in der Nähe von Ulm. Das Vorlesen wird er in der Neu-Ulmer Bücherei allerdings Thomas Dietrich überlassen und selbst dazu Gitarre spielen, mit Unterstützung von Helmut Pusch.

Als dritter im Bunde präsentiert Jörg Zenker am 15. Juni Geschichten für Kinder und Erwachsene: „Krieg? Das ist doch dumm!“ Der Autor liest aus seinem vor Kurzem erschienen Erstlingswerk „Der Prinz aus Prinzipien“ und dem aktuell noch in Arbeit befindlichen Buch „Sperlinger“ vor. Die Illustrationen aus den Büchern werden an die Wand projiziert.

Zum Abschluss der Reihe gibt es Gedichte

Mit Jörg Neugebauer endet am 22. Juni die Reihe mit Lyrik: Was zwischen den Menschen geschieht. Neugebauer ist in Niedersachsen geboren, in Ulm aufgewachsen und lebt seit Langem in Neu-Ulm. Neben dem Schreiben ist er als Moderator der Sendung “klassisch modern” auf Radio Free FM tätig. Zudem spielte er bis vor Corona regelmäßig in der Ulmer Theaterwerkstatt. Er liest aus seinen beiden neuen Lyrikbänden. Seine Gedichte handeln oft davon, was zwischen den Menschen geschieht. Nicht selten ist auch Humor mit dabei, und eine große Rolle spielt die Fantasie. (AZ)

Termine: Die Reihe "Schreiben – Lesen – Hören" startet am 1. Juni und findet dann vier Wochen lang jeden Mittwoch statt. Beginn ist jeweils 18.45 Uhr in der Stadtbücherei Neu-Ulm (Steubenstraße 19). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.