Neu-Ulm

vor 46 Min.

Kunde beschwert sich übers Essen und schlägt mit Backblech zu

In Neu-Ulm ist ein Streit in einem Schnellrestaurant eskaliert.

Ärger in einem Neu-Ulmer Lokal: Das Essen soll der Mann am Vortag gegessen haben. Scheinbar hat es ihm so schlecht geschmeckt, dass er noch am Tag darauf ausrastet.

In einem Schnellrestaurant in Neu-Ulm ist am Sonntag ein Streit eskaliert. Es kam laut Polizei zu einer Körperverletzung. Die Hintergründe nehmen kuriose Züge an. Demnach sei zunächst ein Kunde in dem Restaurant erschienen, der bereits am Vortag dort gewesen sein soll. Er habe die Speisen reklamiert, die er am Vortag bereits gegessen hatte. Infolgedessen kam es zu einem verbalen Streit mit einem Angestellten. Der 34-jährige Kunde forderte sein Geld zurück. Der Angestellte verwies den Kunden auf einen anderen Ansprechpartner im Restaurant. Doch damit zeigte sich der Kunde offensichtlich nicht einverstanden. Er soll dem Mitarbeiter mit einem Backblech, das jener in der Hand hielt, ins Gesicht geschlagen haben. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht im Gesicht verletzt, eine ambulante Versorgung war allerdings nicht notwendig. Gegen den renitenten Kunden leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Und womöglich wird er dort nicht mehr so schnell zum Essen gehen. (AZ)

