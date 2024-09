Kunde randaliert im Media-Markt in der Glacis-Galerie

Nach einem Streit im Media-Markt in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm ist die Polizei alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, warf ein noch unbekannter Tatverdächtiger am Freitagmittag in der Filiale des Elektronikmarkts Zeitschriften und Werbeaufsteller auf eine Mitarbeiterin. Der Grund hierfür ist unklar. Anschließend entfernte sich der Mann auf einem blauen Fahrrad. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Die Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen des Vorfalls in der Glacis-Galerie

Der Mann hatte dunkle Haare, einen Bart und war ca. 1,75 Meter groß. Er trug eine hellblaue Hose, ein rotes Oberteil und eine schwarze Mütze. Mögliche Zeugen des Vorfalls in der Glacis-Galerie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon 0731/80130) zu melden. (AZ)