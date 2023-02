Kunst in der Petruskirche: Wenn Worte zur Skulptur werden

In der Petruskirche zeigt Dietmar Herzog seine Installation "Wann ist jetzt?". Die leuchtenden Worte im Kirchenraum regen zum Nachdenken an.

Kunst in der Petruskirche, dargeboten vom Sendener Künstler Dietmar Herzog: Am Freitagabend wurde seine mit Holz, Lackfarbe und LED-Lampen geschaffene Lichtinstallation im gut besuchten Neu-Ulmer Gotteshaus eröffnet. Ein selbst geschriebenes, beleuchtetes Gedicht mit dem Titel „Wann ist jetzt?“ zeigt Herzog in der Kirche umlaufend, den schlichten Altar mit einschließend.

Aus diesem Gedicht wurde eine Installation

„Erster Schnee hält die Zeit an; Ausradiertes Land überall; Sehnsüchte des Unberührten; Wann ist jetzt?; Kalter Tod dem Gewesenen; Neue Chance für Form und Farbe; Zarter Schleier des Kommenden."

Eingebettet in festliche Musik von Joseph Kelemen an der Orgel und Gisela Czech-Whitson mit der Violine führte Pfarrer Jean-Pierre Barraud zunächst in die dreiteilige, von der Stadt Neu-Ulm unterstützte Installation ein, wobei er zunächst einen allgemeinen Bogen zur Arbeit spann: "Die Welt ist voller Schönheit, auch wenn es einem angesichts der Krisen schwerfällt, dies zu sehen und nicht zu verzagen." Die Schönheit zeigt sich mitunter nur im Kleinen wie zum Beispiel in Herzogs Werk "Wann ist jetzt?", dem ein poetischer Text zugrunde liege, wie der Pfarrer ihn bezeichnet. Ein poetischer Text, der letztlich nach Komprimierungsprozessen des Künstlers aus einem ursprünglich 90-zeiligen Gedicht hervorgegangen ist. "Durch die Anordnung des Gedichts wird hier Räumlichkeit erzeugt", sagte Dietmar Herzog bei der Vernissage. Generell erklärt er zu seiner Arbeit: "Diese Form befreit sich bewusst von der traditionellen Malerei. Neben den künstlerischen Arbeiten, die im Atelier entstehen, ist die orts- und raumbezogene Installation eine geeignete Form innerhalb meines künstlerischen Schaffens."

Dietmar Herzog lässt sich von Schnee inspirieren

Ausgangspunkt von Herzogs Gedanken zum Thema seiner Installation sei der Schnee, der im Winter falle und "ein Meister des Versteckens" sei. "Die Unendlichkeit hat sich ausgebreitet", so Herzog, aber es sei nicht alles verschwunden. Man entdecke vielleicht eine Fußspur, ein kleines, munteres Flüsschen oder die Wintersonne. Doch der Schnee bewirke auch, dass "aus einem Tarnmantel ein Trauermantel" werde. Der Schnee drücke, und auch das Gewissen drücke. Alles zudecken "kann die Antwort darauf nicht sein", sagte Dietmar Herzog. "Es wäre ein kalter Tod des Gewesenen", so zitiert er das Gedicht. Das Sonnenlicht werde den Schnee im Frühling auffressen und es würden neue Formen und Farben entstehen. "Bald gibt es wärmere Tage, dann sind Mut und Aufbruch gefragt. Erst die Tat setzt dem Vorhaben die Krone auf." Die Tat des Menschen, heute und immer. Insbesondere in Krisenzeiten. Jetzt. Da stellt sich die Frage erst recht: "Wann ist jetzt?" Die Frage wird von Dietmar Herzog nicht beantwortet, das muss jeder für sich selbst schaffen. Der Künstler hat mit seiner Installation ein Werk als Anregung zum Nachdenken geschaffen, zu dem Jean-Pierre Barraud sagt: "Worte können zur Skulptur werden."

Dietmar Herzogs Installation "Wann ist jetzt?" stammt aus dem Jahr 2020 und war bereits in Thalfingen zu sehen.

Info: Die Installation von Dietmar Herzog ist in der Neu-Ulmer Petruskirche täglich bis zum 5. März zu sehen und immer von 16 bis 18 Uhr beleuchtet.