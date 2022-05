Neu-Ulm

vor 12 Min.

Kunst, Kultur und Kommerz - drei Gründe sprechen am Wochenende für Neu-Ulm

Nach zwei Jahren Pause lud die Stadt Neu-Ulm am Samstag, 7. und Sonntag, 8. Mai wieder zu ihrem traditionellen Kunsthandwerkermarkt auf dem Petrusplatz ein.

Plus Verkaufsoffener Sonntag, Museumsfest und Kunsthandwerkermarkt. In der Neu-Ulmer Innenstadt war am Wochenende viel geboten. Im Starkfeld hingegen war wenig los.

Von Dagmar Hub und Oliver Helmstädter

So stellt sich wohl jeder Centermanager einen verkaufsoffenen Sonntag vor: Der Regen plätschert und die Menschen suchen Schutz im Einkaufszentrum. "Die Parkplätze waren schnell knapp", sagt Torsten Keller. Vor den beiden Eisdielen bildeten sich Schlangen. Genauso wie vor einem Glücksrad, dessen Hauptpreis ganz offensichtlich zieht: Eine märchenhafte Kutschfahrt mit fast echten Prinzessinnen gezogen von einem wahrhaft echten Pferd. "Wir sind sehr zufrieden. Die Frequenz ist toll", sagt Keller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen