Kunst trotz vieler Widerstände: Eine Malerin geht ihren Weg

Plus Das Edwin-Scharff-Museum zeigt Werke von Frauen, die lange unbeachtet blieben. Anna Dorothea Therbusch gelingt im 18. Jahrhundert eine Karriere als Künstlerin.

Ehelosigkeit, um künstlerisch ernst genommen zu werden, oder Familie: Beides zu vereinen war früher noch viel schwieriger als heute. Frauen, die in der Vergangenheit als Künstlerinnen Erfolg haben wollten, waren noch im 19. Jahrhundert zumeist unverheiratet und lebten mit Freundin oder Schwester. Zum Weltfrauentag stellt unsere Redaktion eine Frau des 18. Jahrhunderts vor, von der derzeit im Edwin-Scharff-Museum zwei Werke ausgestellt sind, und die einen anderen Weg ging.