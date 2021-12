Kunstgespräche zur Ausstellung "Where Children Sleep" von James Mollison

Im Format "Im Dialog" vermittelt das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum Wissen zur Fotoserie "Where Children Sleep" - und geht mit Besuchern ins Gespräch.

Das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum zeigt bis zum 6. Februar die Sonderausstellung "Where Children Sleep" mit Werken des britischen Fotografen James Mollison. In seiner Fotoserie kombiniert er Porträts von Kindern aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und sozialen Milieus mit Fotografien ihrer Schlafplätze - und macht damit auch auf die weltweiten Unterschiede in den Lebensbedingungen und -chancen der heranwachsenden Generationen aufmerksam. Begleitend zur Ausstellung bietet das Edwin-Scharff-Museum ein Programm an.

Neue Vermittlungsformate im Edwin-Scharff-Museum

Unter dem Titel "Im Dialog. Kunstgespräche in der Ausstellung" vermitteln Museums-Leiterin Helga Gutbrod und das Museumsteam Hintergrundwissen zur Fotoserie "Where Children Sleep" - und möchten dabei auch mit den Besucherinnen und Besuchern direkt ins Gespräch kommen. Es soll um die ausgestellten Werke gehen sowie um die ganz persönlichen Eindrücke beim Betrachten der Bilder.

Die Teilnahmegebühr ist im regulären Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung ist derzeit nicht erforderlich. Im Museum gelten ab 12 Jahren die 2G-plus Regel (geimpft, genesen und mit Nachweis negativ getestet) und FFP2-Maskenpflicht. Kommende Termine für "Im Dialog": Sonntag, 5. Dezember und Sonntag, 12. Dezember, jeweils von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Das weitere Rahmenprogramm findet sich unter https://edwinscharffmuseum.de/exhibition/james-mollison. (AZ)

