Kurios: "Auto-Diebstahl" in Pfuhl entpuppt sich als Erinnerungslücke

Ein Mann glaubt, sein Auto wurde aus der Garage gestohlen und er erstattet Anzeige bei der Polizei. Dabei hatte er es selbst in die Werkstatt gebracht. Muss er nun die Polizei-Kosten zahlen?

Wo ist mein Auto - dachte sich offenbar ein 48-Jähriger, als er kürzlich in Pfuhl seinen Wagen aus der Garage holen wollte. Doch das Fahrzeug war nicht da. Der Mann meldete das Fahrzeug bei der Polizei als gestohlen. Tage später aber stellt sich die Angelegenheit aber ganz anders dar.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, habe der 48-Jährige am vergangenen Freitag Anzeige bei der Polizeiinspektion in Neu-Ulm gestellt. Sein Auto sei aus dessen Garage gestohlen worden. Vor Ort hätten die Beamten, die die Anzeige entgegennahmen, keine Aufbruchspuren an der Garage feststellen können. Die weiteren Ermittlungen haben dann die Kollegen der Kriminalpolizei in Neu-Ulm übernommen, heißt er.

Kurioser Fall für die Polizei: Vater bekam den Anruf aus der Auto-Werkstatt

Am Dienstag nach der vermeintlichen Tat habe die Kriminalpolizei dann einen Anruf vom Vater des vermeintlichen Opfers erhalten. Dieser habe angegeben, dass sein Sohn am vergangenen Donnerstag sein Auto aufgrund eines Schadens in eine Werkstatt gefahren hat und es bereits am nächsten Tag hätte abholen sollen. Nachdem sein 48 Jahre alter Sohn das bis Dienstag aber offensichtlich nicht gemacht hat und er telefonisch nicht erreichbar war, habe die Werkstatt den dort bekannten Vater des 48-Jährigen informiert.

Daran, dass der 48-Jährige selbst sein Fahrzeug bei der Werkstatt abgegeben hatte, konnte sich der Mann wohl nicht mehr erinnern. Er sei davon ausgegangen, dass sein Auto gestohlen wurde.

Nach Angaben der Polizei prüfe nun die Staatsanwaltschaft, ob sich der 48-Jährige des Vortäuschens einer Straftat strafbar gemacht haben könnte. Ebenfalls wird seitens der Polizei die Erstattung der Einsatz- und Ermittlungskosten geprüft. Für den Mann könnte die mutmaßliche Erinnerungslücke also noch teuer zu stehen kommen. (AZ)