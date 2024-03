Kurz-Video von OB Katrin Albsteiger geht auf Instagram durch die Decke

Plus Neu-Ulms Oberbürgermeisterin wollte mit einem Reel ihren Amtseintritt vor vier Jahren auf Instagram feiern. Unter Hunderttausenden Zuschauern sind auch Spötter.

Ob sie damit gerechnet hat? Ein kürzlich gepostetes Video von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger geht derzeit auf Instagram viral. Es wird massenhaft herumgereicht und ist bereits über 230.000 Mal angesehen worden. In zahlreichen Kommentaren heißt es, das Video der CSU-Politikerin sei sehr peinlich und komisch. Dazu haben sich viele Instagram-Nutzer einen Spaß erlaubt und verbreiten mit dem Video scherzhaft das Gerücht, in Neu-Ulm sei die Droge Fentanyl sehr verbreitet. Albsteiger selbst freut sich über die Reichweite und sagt, sie habe etwas Neues ausprobieren wollen.

Die Oberbürgermeisterin nahm ihr vierjähriges Amtsjubiläum als Anlass, um ein persönliches, kreatives Video zu veröffentlichen. Dabei lässt Albsteiger sozusagen den Betrachter ihr beim Denken zusehen. Mit einem weißen Oberteil steht sie vor einer Ziegelmauer, fasst sich mit der linken Hand ans Kinn und blickt nachdenklich zur Seite. Dann erinnert sie sich an ihr Jubiläum, grinst, und freut sich.