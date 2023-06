Ladekabel aus E-Auto gerissen und Fahrzeug beschädigt

Der Täter ist der Polizei bislang nicht bekannt. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können.

In Neu-Ulm ist aus einem E-Auto das Ladekabel herausgerissen worden, während das Fahrzeug dort zum Laden angeschlossen war. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 19-Jähriger am Sonntagabend zwischen 22.15 und 23.25 Uhr sein Auto an der Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Schwabenstraße und schloss es zum Laden an. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Ladekabel gewaltsam aus dem Anschluss des Fahrzeuges herausgerissen, sodass dieser beschädigt wurde.

Der Täter gilt für die Polizei als unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)