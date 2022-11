Ladendetektiv schnappt mit Buttermesser bewaffneten Dieb

Ein 46-Jähriger will in einem Neu-Ulmer Supermarkt eine Flasche Whisky stehlen und wird von einem Ladendetektiv entdeckt. Er trägt ein Buttermesser bei sich.

Ein Ladendetektiv hat am Samstag einen Dieb in einem Neu-Ulmer Supermarkt in der Bahnhofstraße entdeckt. Laut Polizeibericht wollte der 46-Jährige eine Flasche Whisky stehlen. Als er diese nicht bezahlte, hielt ihn ein Ladendetektiv auf.

Der Mann wird außerdem von der Staatsanwaltschaft Memmingen aufgrund einer zurückliegenden Straftat gesucht. Da er ein Buttermesser bei sich hatte, wird gegen ihn nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. (AZ)