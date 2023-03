Ladendieb ohrfeigt Kassiererin

Erst greift er zu, dann schlägt er zu: Die Polizei erwischt einen Ladendieb, der eine Kassiererin geohrfeigt hat, schon kurz nach der Tat in Neu-Ulm.

Schon im Supermarkt hatte er sich verdächtig verhalten. Deshalb beobachtete eine Kassiererin einen 28-Jährigen und sah, wie er eine Flasche Wodka in die Jackentasche steckte. Als er die Kassenzone passierte, ohne zu bezahlen, stellte die Frau ihn zur Rede. Der Ladendieb verpasste ihr eine Ohrfeige und floh – doch die Polizei erwischte den Mann schon wenig später.

Die Polizei fahndete am Freitagmittag, als sich die Tat ereignete, sofort nach dem 28-Jährigen und nahm in kurz darauf samt seiner Beute in einem nahegelegenen Wohngebiet fest. Weil der Mann in dem Supermarkt in der Reuttier Straße die Kassiererin geschlagen hat, muss er sich wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten. Da keine Haftgründe bestanden, befindet sich der 28-Jährige wieder auf freiem Fuß. (AZ)