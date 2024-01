Ladendiebin schlägt in Drogeriemarkt in Neu-Ulm um sich

Auf frischer Tat wurde in Neu-Ulm eine Ladendiebin ertappt. Das sorgte für Gewalt, obwohl die Ware nur zehn Euro wert war.

Eine Ladendetektivin ertappte in einem Drogeriemarkt in der Neu-Ulmer Innenstadt eine 44-Jährige am Montagvormittag, wie sie Pharma-Artikel ihren Jackentaschen verschwinden ließ.

Vor dem Geschäft gab sich die Ladendetektivin zu erkennen und bat die Tatverdächtige mit ins Büro zu kommen. Die Ladendiebin weigerte sich jedoch, weshalb sie durch die Zeugin am Arm festgehalten wurde.

Hiergegen wehrte sich die Diebin, indem sie die Detektivin zur Seite schubste und erneut versuchte zu flüchten. Zusammen mit einem weiteren Angestellten des Geschäftes wurde die Ladendiebin zu Boden gebracht, um eine Flucht zu verhindern. Keiner der Beteiligten Personen wurde dabei verletzt. Die Mitarbeiterinnen brachten die Frau ins Büro. Hier wurden die entwendeten Waren im Wert von knapp zehn Euro bei ihr aufgefunden. Die Polizei leitete gegen die Frau aufgrund der körperlichen Übergriffe ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein. (AZ)