Ladendiebstahl: 19-Jähriger will Parfüm aus Drogeriemarkt stehlen

In einem Drogeriemarkt in Neu-Ulm ist es am Mittwochnachmittag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Nach Polizeiangaben wurde ein 19-Jähriger dabei beobachtet, wie er ein Parfüm aus der Auslage entnahm, die Verpackung entfernte und dieses in seine Jackentasche steckte. Anschließend wollte er den Markt verlassen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf knapp 60 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (AZ)