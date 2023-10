Ladendiebstahl in Neu-Ulm: 76-Jährige steckt Parfum ein

In einer Drogeriemarkt in Neu-Ulm steckt eine ältere Frau ein Parfum ein. Beim Verlassen des Ladens ertönt die Warnanlage.

Eine 76-Jährige soll am Mittwochmittag in Neu-Ulm ein Parfum gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Angestellte eines Drogeriemarktes in der Augsburger Straße den Ladendiebstahl. Die 76-Jährige soll im Verkaufsraum des Marktes ein Parfum von der Auslage entnommen und dieses eingesteckt haben. Als sie die Filiale habe verlassen wollen, ertönte die Diebstahlwarnanlage. Daraufhin wurde die Frau von einer Mitarbeiterin angesprochen.

Das Parfum war laut Polizei etwa 90 Euro wert. Die hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen die 76-Jährige ein. (AZ)