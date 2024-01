Längstes Ruderboot der Welt fährt auf der Donau

Ein besonderes Ruderboot zog am Wochenende seine Runden über die Donau. An Bord befinden sich ganze 24 Ruderer und ein Steuermann.

Der Ulmer Ruderclub hatte am Wochenende ein besonderes Boot zu Gast, das die Blicke einiger Spaziergänger auf sich gezogen haben dürfte. Am Samstag zog das längste Rennruderboot - der Stämpfli-Express - seine Ruden über die Donau. 24 Ruderinnen und Ruderer beschleunigen das Boot auf mit 48 Sculls auf höhere Geschwindigkeiten als andere Ruderboote überhaupt erreichen können. Weil der Stämpfli-Express mit seinen 42 Meter Länge nicht so einfach getragen werden kann, muss er vor der Fahrt im Wasser zusammengebaut werden. (fwo)