Landratsamt zieht ins Venet-Haus: Das sagt Hausherr Werner Schneider dazu

Lokal Die Kanzlei SGP baut in Ulm neu, gleich nach dem Umzug will das Landratsamt die Büroräume beziehen. Unternehmer Werner Schneider wählte den Mieter bewusst.

Was mit dem Venet-Haus geschehen wird, dem Stammsitz der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SGP, das hatte die Öffentlichkeit in letzter Zeit beschäftigt. Werner Schneiders früherer Geschäftspartner Arndt Geiwitz, geschäftsführender Gesellschafter von SGP, verlässt mit dem Unternehmen Neu-Ulm und verlegt die Großkanzlei ans Ulmer Donauufer. Über die Zukunft einer der prominentesten Adressen Neu-Ulms war gerätselt worden. Nun wurde ein Vertrag unterzeichnet, der diese Zukunft regeln wird: Das Landratsamt Neu-Ulm mietet das Venet-Haus ab Frühjahr 2024 und löst damit sein drängendes Platzproblem. Der Wechsel zwischen der Großkanzlei und der Behörde ist eng getaktet.