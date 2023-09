Neu-Ulm

Landtagswahl 2023: Sie wollen für die kleineren Parteien in den Landtag

Plus Neben den Etablierten versuchen auch die kleinen Parteien den Einzug in den Landtag zu schaffen. Diese sechs Kandidaten und Kandidatinnen wollen ins Maximilianeum.

Von Florian Lang

Insgesamt zwölf Kandidaten und Kandidatinnen bewerben sich in diesem Jahr für ein Direktmandat im neuen bayerischen Landtag. Neben den Etablierten bewerben sich auch sechs Parteien, die bisher noch nicht im Landtag vertreten sind. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten der kleinen Parteien vor.

Josef Kreitmair - Bayernpartei - Neu-Ulm Josef Kreitmair tritt bei der Landtagswahl 2023 für die Bayernpartei an. Foto: Josef Kreitmair

Für die Bayernpartei geht Josef Kreitmair aus Pfuhl ins Rennen. Der gelernte Bankkaufmann und heutige Weinhändler, Jahrgang 1967, war noch bis Ende 2022 für die AfD aktiv, stieg dort jedoch nach dem Rechtsruck des Landesverbandes aus. Weil sich viel von der konservativen Politik der früheren CSU in der Bayernpartei widerspiegele, habe der Sozialpolitiker dort seine neue politische Heimat gefunden. Der gebürtige Oberbayer setzt sich vor allem für Verbesserungen im Pflege- und Gesundheitswesen ein. "Gerade auch bei den Krankenhäusern läuft viel schief, da müssen vorhandene Gelder besser eingesetzt werden, anstatt alles zu zentralisieren und zu rationalisieren", so Kreitmair. Ein Beispiel sei die Psychiatrie in Günzburg, die dringend mehr Finanzmittel benötige. Außerdem sei ihm der Länderfinanzausgleich ein Dorn im Auge. "Das bayrische Geld soll auch in Bayern bleiben, da brauchen wir mehr Autonomie, um damit für Bayern Gutes zu tun."

