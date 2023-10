Neu-Ulm

vor 56 Min.

Landtagswahl: Grüne Julia Probst zwischen Stolz und Übelkeit

Anstoßen auf das Wahlergebnis: die Neu-Ulmer Grünen in ihren Räumen in der Schützenstraße. Julia Probst trägt eine orangefarbene Bluse.

Plus Reicht es für sie, um in den Landtag einzuziehen? Julia Probst sagt, sie habe keine Ahnung. Doch für die Weißenhornerin steht etwas anderes im Fokus.

Als kurz nach 18 Uhr die erste offizielle Prognose gezeigt wird, knetet Julia Probst ihre Hände. 16 Prozent für die Grünen – die Chancen für einen Platz im Landtag stehen nicht schlecht. Doch sicher ist noch nichts. Unserer Redaktion sagt sie: "Natürlich wäre das toll. Ich habe keine Ahnung, ob es für mich reicht. Aber es geht vor allem um die Partei. Und da bin ich wirklich stolz, was wir geschafft haben." Gerade hat sie mit Orangensaft angestoßen, dann geht es los in Richtung Landratsamt. Dort spricht sie auch über ihre Sorgen

Julia Probst (Grüne) will für den Stimmkreis Neu-Ulm in den Landtag

Kurz vor der Schließung der Wahllokale hatte Probst im Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, geschrieben: "Ich habe in meiner Nervosität vergessen, Cola und Yogurette als Nervennahrung zu kaufen." Auf dem Tisch vor ihr steht Zitronenlimonade, auf dem Buffet dahinter gibt es vegetarische Häppchen. Probst greift kurz zu, viel Zeit ist schließlich nicht. Ihr sei es wichtig gewesen, hier in den Räumen der Grünen mit anderen Parteimitgliedern auf die ersten Zahlen zu warten: "Sie sind für mich da, ich will bei ihnen sein." Nach ihrem Besuch der Wahlparty im Landratsamt wolle sie zurückkommen.

