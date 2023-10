Neu-Ulm

vor 40 Min.

Landtagswahlen: AfD-Kandidat Franz Schmid kurz vor Einzug in den Landtag

Franz Schmid feiert den Erfolg der AfD auf der Wahlparty in Neu-Ulm.

Plus Die AfD wird im Stimmkreis Neu-Ulm zweitstärkste Kraft. Franz Schmid ist mit dem Ergebnis hoch zufrieden, den Einzug in den Landtag will er noch nicht feiern.

Allzu viele Sympathisanten der AfD haben sich im Neu-Ulmer Kegelclub "Gut Holz" nicht eingefunden. Ein knappes Dutzend blickt um 18 Uhr auf die kleine Leinwand, die sie im Hinterzimmer aufgebaut haben. Dann läuft die erste Hochrechnung ein, und das Grüppchen bricht in Jubel aus. Knapp 16 Prozent würden für den Direktkandidaten Franz Schmid wohl für den Einzug in den Landtag reichen, und auch wenn es in den nachfolgenden Hochrechnungen zunächst immer weniger wird, ist Schmid rundum zufrieden.

Laut Schmid haben die Menschen in Neu-Ulm die "echte" Opposition gewählt

"Die Menschen in Bayern und Neu-Ulm haben die echte Opposition gewählt, die echte Alternative", sagt er. Sie hätten gesehen, dass die Freien Wähler nur die Steigbügelhalter der CSU seien. Für Schmid ist das Ergebnis daher keine große Überraschung, sondern die nach seinen Worten logische Folge seiner Erfahrungen im Wahlkampf. "Wir haben personell und finanziell alles gegeben, über 110.000 Flyer verteilt, dutzende Infostände aufgebaut und hatten viele Veranstaltungen, die sehr gut besucht waren", sagt Schmid. Die AfD habe versucht, in jeden Winkel des Landkreises zu kommen, um so präsent wie möglich zu sein.

