"Lange Nacht der Demokratie": Landrat spricht mit Journalistin Mesale Tolu

Mit einem umfangreichen Programm beteiligt sich der Kreis Neu-Ulm an der bayernweitern "Langen Nacht der Demokratie". Am Sonntag ist von 15 bis 22.45 Uhr viel geboten.

„JA zur Demokratie“: Der Name ist Programm bei der Langen Nacht der Demokratie am Sonntag, 2. Oktober. Die Bildungsregion Landkreis Neu-Ulm lädt mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern zu einem bunten Erlebnis zum Thema Demokratie ein. Von 15 bis 23 Uhr wird es Veranstaltungen rund um die Mark-Twain-Grundschule in Neu-Ulm, auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm sowie im Dietrich-Theater Neu-Ulm geben.

Workshops, Konzerte, Tanz- und Theaterperformances sind geplant. Es wird unter anderem einen interkulturellen Stadtrundgang für Kinder und Erwachsene unter dem Titel „Demokratie auf Schritt und Tritt“ geben, einen Workshop zum Thema „Wie reden wir miteinander?“, ein Konzert „Erhebt Eure Stimme! Hip Hop & Demokratie“ sowie eine Podiumsdiskussion, an der auch die Journalistin Mesale Tolu und Landrat Thorsten Freudenberger teilnehmen. Die Diskussion findet im Anschluss an die Filmvorführung „Die Kriegerin“ im Dietrich-Theater statt. Bildungsbeauftragte Sonja Seger-Scheib stellt ihren Gästen Fragen zum Thema „Was uns zusammenhält – JA zur Demokratie 2022“.

Die Lange Nacht der Demokratie ist eine bayernweite Veranstaltung, die auch in anderen Kommunen stattfindet. Schirmherrin ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner. In Neu-Ulm startet das Programm um 15 Uhr auf dem Petrusplatz, ab 17 Uhr geht es in der Mark-Twain-Grundschule los und um 19.45 Uhr beginnt die Filmvorführung von "Die Kriegerin" mit anschließender Podiumsdiskussion im Dietrich-Theater.

Das komplette Programm gibt es auf der Website des Landkreises unter landkreis-nu.de/lange-nacht-der-demokratie. (AZ)

