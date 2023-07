Neu-Ulm/Langenau

Er dankt seinen Lebensrettern: "Ohne Reanimation gäbe es mich nicht mehr"

Uli Allgöwer war mit seinem Motorrad auf dem Weg zum Arzt, als er an einer Kreuzung in Neu-Ulm wegen eines Herzinfarkts zusammenbrach. Seine Frau Anita erschrak, als sie davon erfuhr.

Von Michael Kroha

Ersthelfern verdankt Uli Allgöwer sein Leben. Der 57-Jährige aus dem Langenauer Ortsteil Albeck war vor zwei Wochen an der größeren Kreuzung beim Orange Campus in Neu-Ulm mit seinem Motorrad plötzlich umgefallen. Passanten eilten herbei und handelten intuitiv richtig. Sie reanimierten ihn, bis Rettungskräfte eintrafen und übernehmen konnten. Jene Ersthelfer haben unserer Redaktion bereits berichtet, wie sie ihren Einsatz erlebten. Nun schildern der Gerettete und seine Ehefrau die "Erfolgsgeschichte".

Allgöwer arbeitet als IT-Kaufmann im Pfarrer-Weiß-Weg in Ulm-Söflingen. An jenem Dienstagmorgen, 4. Juli, sei er bereits im Büro gewesen, erzählt er. Wobei er heute nicht mehr sicher sagen kann, ob er sich tatsächlich daran erinnern kann oder ihm es im Nachhinein eingeredet wurde. Er habe Rückschmerzen gehabt, die er in so einem Ausmaß noch nie gehabt hätte. Daher habe er einen Arzt im Jahnufer in Neu-Ulm aufsuchen wollen. Bei der Sekretärin habe er sich abgemeldet, er schrieb ihr eine E-Mail. "Typisch ich", sagt er. Weggehen ohne Bescheid zu geben, das sei nicht seine Art. Doch an mehr kann er sich nicht erinnern.

