Neu-Ulm/Langenau

vor 48 Min.

Reanimation geglückt: 57-Jähriger trifft erstmals seine Lebensretter

Plus An der Kreuzung am Orange Campus in Neu-Ulm muss ein 57-Jähriger reanimiert werden. Zum Dank lud der Mann aus Albeck seine Lebensretter zum Essen ein.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Etwas mehr als drei Monate ist der Tag nun her, an dem das Leben von Uli Allgöwer auf der Kippe stand. An der Kreuzung am Orange Campus in Neu-Ulm kippte er mit seinem Motorrad plötzlich um. Passanten reagierten blitzschnell und richtig: Sie reanimierten ihn und retteten ihm so das Leben. Nun hat der 57-Jährige aus dem Langenauer Ortsteil Albeck seine Lebensretter erstmals getroffen.

Im Restaurant Turmstuben in Neenstetten lud er am Sonntag Marko Hamann aus Neu-Ulm und Christian Hepp aus Illerkirchberg sowie dessen Familie samt Kinder beziehungsweise Freundin zum Essen ein. Dabei hätten sie sich nicht nur darüber unterhalten, wie es ihm inzwischen gehe und wie das an dem Tag alles abgelaufen sei. "Ich konnte mich ja an nichts erinnern", sagt Allgöwer.

