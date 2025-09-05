Lastverkehrskontrollen auf der A7: Diese Verstöße stellte die Polizei fest

Beamte der Autobahnpolizei Memmingen haben in den Donnerstagmorgenstunden verstärkt den internationalen Schwer- und Güterverkehr kontrolliert – auch auf der A7 auf Höhe Memmingen. Unter anderem haben die Beamten dabei einen 44-jährigen polnischen Berufskraftfahrer festgestellt, der die Kabotagebestimmungen nicht eingehalten hat.

Die Kabotagevorschriften in Deutschland regeln, unter welchen Bedingungen ausländische Transportunternehmen gewerblichen Güterverkehr innerhalb Deutschlands durchführen dürfen, um dadurch Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und den heimischen Markt vor unbeschränkter Konkurrenz zu schützen. Der 44-Jährige musste daher zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Anschließend durfte er seien Fahrt fortsetzen.

Bei einem ebenso 44-jährigen usbekischen Berufskraftfahrer wurden bei der Auslesung seines digitalen Kontrollgeräts verschiedene Verstöße festgestellt, so die Polizei. Das Kontrollgerät ist in der EU vorgeschrieben, um Verkehrssicherheit, faire Wettbewerbsbedingungen und den Schutz der Fahrer sicherzustellen. Der Fahrer musste daher stellvertretend für sein polnisches Fuhrunternehmen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Auch er durfte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen. (AZ)