Lauter Knall in Offenhausen: Auto kracht gegen Verkehrszeichen und flüchtet

Ein Anwohner wird vom Knall aufgeschreckt und schaut aus dem Fenster. Der Verursacher fährt weg, das Kennzeichen aber bleibt zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen gegen ein Verkehrszeichen gekracht. Ein Anwohner hörte ein lautes knallartiges Geräusch und schaute nach. Der Verursacher aber sei weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen aber blieb am Unfallort zurück.

Kurz vor 19 Uhr nahm der Anwohner den Knall aus Richtung des Kreisverkehrs an der Ecke Heinrich-Heine-Straße/Schwabenstraße wahr. Als der Anwohner daraufhin aus dem Fenster blickte, bemerkte er einen Kleinwagen, der offenbar fluchtartig davonfuhr. Der Wagen sei an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt gewesen.

Die Polizei stellte anschließend vor Ort fest, dass der Wagen wohl im Kreisverkehr gegen ein Verkehrszeichen geprallt war, das aus dem Boden gerissen und beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Weil sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Da das vordere Kennzeichen des Autos an der Unfallstelle zurückblieb, überprüften die Beamten zunächst die Halteradresse. Sie trafen bislang das Fahrzeug sowie die Fahrzeughalterin nicht an. Die Ermittlungen zur Identifizierung des verantwortlichen Fahrzeugführers dauern daher noch an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)