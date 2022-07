Lebensgefährlicher Angriff in Neu-Ulm: Von der Tatwaffe fehlt jede Spur

Lokal Der Verdächtige ist in Haft, das Opfer im Krankenhaus. Doch wichtige Details des lebensgefährlichen Angriffs in Neu-Ulm sind auch für die Ermittler noch unklar.

Die Überlebenschancen für den 19-Jährigen, der in der Nacht auf Sonntag Opfer einer schweren Attacke geworden war, stehen nach einer Notoperation offenbar gut. Doch wie wurde der junge Mann überhaupt verletzt? Die Polizei hat die Tatwaffe noch nicht gefunden. Der mutmaßliche Täter, der in Haft sitzt, hat sich bislang nicht geäußert.