Leni trauert um getöteten Freund: „Ein guter Mensch“ mit Schattenseiten

Leni zittert am ganzen Körper, als sie am Freitagvormittag mit zwei Freunden Blumen, Kerzen und Bilder des getöteten 24-Jährigen an der Brücke zum Schwal niederlegt. Die 20-Jährige war fünf Jahre mit dem jungen Mann zusammen. Zuletzt eigentlich nicht mehr. „Aber wir konnten nicht mit, aber auch nicht ohneeinander“, sagt sie. Eine halbe Stunde, bevor ihrem (Ex-)Freund Cihan bei der blutigen Auseinandersetzung in der Neu-Ulmer Innenstadt am Mittwochabend tödliche Verletzungen zugefügt werden, habe sie noch mit ihm telefoniert. „Er war auf jeden Fall ein guter Mensch“, sagt sie. Wobei er offensichtlich auch seine Schattenseiten hatte.

