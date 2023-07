Neu-Ulm

vor 16 Min.

Leplat-Quartier: So kommt das Millionen-Projekt am Bahntrog voran

Plus Die Erschließung des 10.000 Quadratmeter großen Areals an der Reuttier Straße ist in vollem Gange. Und was wird aus dem alten Fabrikgebäude?

Von Michael Ruddigkeit

Wo künftig bis zu achtstöckige Wohnhäuser an einer neuen Straße stehen sollen, befindet sich jetzt noch eine gewaltige Baugrube. Doch die Arbeiten auf dem Gelände an der Bahnlinie östlich der Reuttier Straße kommen voran. "Wir liegen gut im Zeitplan", sagte Bauleiter Lars Jasmer von der Firma Leonhard Weiss, die für die Erschließung des künftigen Leplat-Areals zuständig ist. Wenn alles glattläuft, ist sie bis Ende des Jahres fertig. Wie geht es dann mit dem Millionen-Projekt in Neu-Ulm weiter?

Bebaut wird ein Grundstück östlich der Reuttier Straße in Neu-Ulm

Elf Lastwagen hätten sechs Wochen lang täglich 13 Fuhren mit Erdaushub weggefahren, berichtete Investor Bekir Cam über den immensen Aufwand für die vorbereitenden Arbeiten. Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Bahntrog und den bestehenden Gebäuden an der Bahnhofstraße wird eine neue Straße gebaut. Die erste Hälfte von der Reuttier Straße bis zur künftigen Wendeplatte wird später an die Stadt Neu-Ulm übergeben, die zweite Hälfte bleibt im Privatbesitz.

