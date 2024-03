Neu-Ulm

vor 4 Min.

Lessing-Gymnasium bekommt den Titel "Schule ohne Rassismus"

Plus Das Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm ist nun auch "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Warum den Initiatoren das Thema so wichtig ist.

Von Yannik Delvendahl

Die Sporthalle des Lessing-Gymnasiums in Neu-Ulm war voll, jedes Auge auf das Podium gerichtet. Alle schauten gespannt auf die Schülerin, die ihr Gedicht vortrug: "George Floyd, 9 Minuten 29 Sekunden, ein letzter Versuch zu überleben, der die Welt schockierte". Sie beschrieb, wie sein Tod sie und viele andere beeinflusst hat und verdeutlichte damit, wie die Themen Rassismus und Toleranz auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in ihrem Alltag beschäftigen. Ihr Gedicht war vergangene Woche Teil der offiziellen Verleihung des Titels "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" an das Lessing-Gymnasium.

Eine Initiativgruppe hat sich am Lessing-Gymnasium für den Titel eingesetzt

Lehrer Richard Brenner, Vertreter der Initiativgruppe "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage", erzählte in seiner Rede, wie die vergangene Coronapandemie ihnen allen die Bedeutung der Gemeinschaft vor Augen geführt hat. Angesichts der aktuellen globalen Lage, in der Hass und Hetze jedes Land betreffen und Kriege in Europa nicht mehr nur in Geschichtsbüchern existieren, fühlte er sich angetrieben, mehr Projekte zur Bekämpfung von Diskriminierung an seiner Schule zu initiieren. Er präsentierte Bilder ihres letzten Projekts, bei dem sie eine anonyme Umfrage zum Thema "Rassismus und Diskriminierung" in ihrer Umgebung organisiert hatten.

