Lessing-Gymnasium triumphiert beim RoboCup Junior German Open 2025

Staatssekretär Sandro Kirchner mit dem Team Nutellabrötchen. Foto: Paul Thierer

Die RoboCup German Open 2025, eine der bedeutendsten Veranstaltungen für Künstliche Intelligenz und Robotik in Europa, fanden Mitte März auf der Messe Nürnberg statt. Über 1.000 Forschende, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler aus 13 Nationen präsentierten ihre innovativen Entwicklungen und traten in spannenden Wettbewerben gegeneinander an.

Der RoboCup Junior ist ein internationaler Robotikwettbewerb, der Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt zusammenbringt. Mit Teilnehmenden aus verschiedenen Nationen dient er als Plattform, um den Spaß am Tüfteln, Programmieren und der Teamarbeit zu fördern. Die jungen Talente präsentieren ihre innovativen Entwicklungen aus verschiedenen Bereichen der Robotik in spannenden Anwendungsdisziplinen.

Die Robotik-AG des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Die Schülerinnen und Schüler entwerfen, bauen und programmieren autonome mobile Roboter, die in verschiedenen Disziplinen antreten. Ihre Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben zeugen von ihrem Engagement und ihrer Expertise.

Das „Team Faabs“ sicherte sich den ersten Platz in den Kategorien Soccer 2:2 Open und konnte damit seinen Deutschen Meistertitel verteidigen. Das Team „Mathimazierer“ errang den ersten Platz in der Kategorie Soccer 2:2 Light Weight und das Team „Nutellabrötchen“ holte den Sieg in der Kategorie OnStage. Damit gelang es ihnen, alle ersten Plätze der sogenannten "Big Three" zu gewinnen.

Der dreifache Sieg des Lessing-Gymnasiums unterstreicht die hervorragende Qualität der Ausbildung im Bereich Robotik und Künstliche Intelligenz an der Schule. Solche Erfolge fördern nicht nur das Interesse und die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für technische Berufe, sondern stärken auch die Position Deutschlands als führende Nation in der technologischen Bildung und Innovation. Die drei Teams werden nun zur Weltmeisterschaft Robocup 2025 in Salvador (Brasilien) reisen.

